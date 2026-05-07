لبنان والولايات المتحدة تبحثان التطورات الراهنة والتعاون الثنائي

بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني مع السفير الأمريكي ببيروت ميشيل عيسى ، التطورات الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل والبنى التحتية.

واستعرض الجانبان ، الملفات المرتبطة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة، والإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات في المرافق العامة التابعة للوزارة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم مؤسسات الدولة اللبنانية ويسهم في تطوير القطاعات الحيوية مع التشديد على قوة العلاقات اللبنانية – الأمريكية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.