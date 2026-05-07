رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السيد اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لميناء دمياط لتفقد معامل فرع الهيئة بالميناء.

جاء ذلك بحضور المهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط، إلى جانب قيادات الجهات الرقابية العاملة بالميناء، ورئيس جمعية المستثمرين بدمياط، و رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، بما يعكس التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة العمل داخل الميناء.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل معامل فرع الهيئة، حيث اطلع الحضور على الإمكانيات الفنية والتقنية المتطورة التي تتمتع بها المعامل، ودورها الحيوي في فحص وتحليل السلع والبضائع الواردة والصادرة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات المعمول بها، ويسهم في حماية السوق المحلية ودعم تنافسية الصادرات المصرية.

كما استعرض مسؤولو الفرع الإجراءات المتبعة في أعمال الفحص والرقابة، وآليات تسريع دورة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكافة الجهات المعنية، لتحقيق التكامل في الأداء، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز كفاءة منظومة الإفراج عن البضائع، بما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أشاد اللواء مهندس عصام النجار بما يشهده ميناء دمياط من تطوير ملحوظ في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن التكامل بين الجهات العاملة بالميناء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانسيابية في تداول البضائع ورفع كفاءة الأداء الرقابي.

فيما أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الجهات الرقابية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الأداء، مشيراً إلى أن الميناء يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانته كمركز لوجستي محوري يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

