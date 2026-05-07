رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق "مامات تشام" رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، مشيدا بتنامى آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبى المصالح المشتركة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا بدور مصر البارز فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار الإقليمى، متطلعا لمزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.