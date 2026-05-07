سمير فرج: الحرب الحديثة لم تعد عسكرية فقط.. بل نفسية وقانونية

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، أن فهم طبيعة الصراع بين القوى الكبرى، خاصة في ملف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يتطلب إدراك أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل أصبحت حربًا مركبة تشمل الجانب النفسي والسياسي والعسكري في آن واحد.

وأوضح “فرج” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الحرب الحديثة تنقسم إلى نوعين رئيسيين: حرب على الأرض والجو والبحر باستخدام الطائرات والصواريخ، وحرب نفسية تهدف إلى إرسال رسائل ردع للطرف الآخر لإرباك حساباته، مؤكدًا أن كثيرًا من التحركات العسكرية الظاهرة تُستخدم كأدوات ضغط أكثر من كونها نية مباشرة للقتال.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن تحركات الولايات المتحدة العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك حشد قوات ومدمرات، تحمل رسائل ردع واضحة، في إطار ما يُعرف بـ”الحرب النفسية الاستباقية”، بهدف التأثير على القرار الإيراني قبل أي تصعيد فعلي.

وأضاف أن النظام الأمريكي في التعامل مع الأزمات يمنح الرئيس صلاحيات واسعة قد تصل إلى 60 يومًا لاتخاذ قرارات عسكرية سريعة دون الرجوع الكامل للكونجرس، وهو ما يجعل إدارة الأزمات العسكرية مرتبطة بسرعة القرار السياسي، مع استمرار الرقابة التشريعية لاحقًا.

واختتم بأن التعقيد الحقيقي في هذه الملفات لا يكمن فقط في القوة العسكرية، بل في تداخل السياسة بالقانون والحرب النفسية، وهو ما يجعل قراءة المشهد بين واشنطن وطهران أكثر حساسية وتشابكًا مما يبدو على السطح.