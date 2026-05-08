حكيم: تكريمي بمهرجان إبداع قادرون محطة مهمة في مشواري الفني والإنساني

أعرب الفنان حكيم عن سعادته البالغة باختياره ضمن نجوم حفل ختام مهرجان “إبداع قادرون”، المقرر إقامته غدا السبت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل محطة مهمة في مشواره الفني والإنساني.

ونشر حكيم رسالة عبر حساباته الرسمية عبّر فيها عن امتنانه لهذا التقدير، مشيرًا إلى أن المهرجان يعكس رسالة إنسانية عميقة تقوم على دعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وإبراز دور الإبداع في مواجهة التحديات وصناعة النجاح. وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تؤكد أن الإرادة القوية قادرة دائمًا على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات.

كما وجّه حكيم الشكر للقائمين على المهرجان، مثنيًا على الجهود التنظيمية المبذولة لإخراج الحدث بصورة تليق برسالته الإنسانية، ومؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في ليلة تحتفي بالمواهب الملهمة والنماذج الناجحة من ذوي الهمم والشباب المبدع.

ويُعد مهرجان “إبداع قادرون” أحد الفعاليات البارزة التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة في مجالات الفن والإبداع والرياضة، إلى جانب تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتها.

ويأتي تكريم حكيم ضمن قائمة من الشخصيات الفنية والعامة التي تم اختيارها تقديرًا لدورها في دعم الرسائل الإنسانية والاجتماعية، سواء من خلال أعمالها الفنية أو مشاركتها في المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز الوعي بقضايا ذوي الهمم.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الختام حضورًا رسميًا وفنيًا واسعًا، إضافة إلى فقرات فنية متنوعة وتكريم عدد من النجوم والشخصيات المؤثرة، في أجواء احتفالية تسلط الضوء على الإبداع كقوة تغيير إيجابية داخل المجتمع، وتحظى باهتمام إعلامي كبير نظرًا لأهميتها ودورها في دعم الفئات الملهمة.