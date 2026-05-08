ضبط سائقين حطما سيارة ملاكي بأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بإحداث تلفيات بإحدى السيارات الملاكي باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تبين تحديد مالك السيارة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبسؤاله أقر بأنه لم يتقدم ببلاغ رسمي، واكتفى بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مرتكبي الواقعة الذين قاموا بإتلاف سيارته عمدًا.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما سائقان، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم ذاته، وبحوزتهما السلاحان الأبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعين ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينهما وبين أحد أقارب مالك السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.