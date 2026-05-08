إياد نصار: مكنتش بتفرج على كورة وزوجتي هي اللي شجعتني

كشف الفنان إياد نصار عن علاقته بكرة القدم، مؤكدًا أنه لم يكن مهتمًا بهذه الرياضة طوال حياته، قبل أن تدفعه زوجته إلى متابعتها والاقتراب من أجوائها.



وخلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، أوضح إياد نصار أن زوجته تُشجع النادي الأهلي، بينما لا يزال هو مترددًا في تحديد انتمائه الكروي بشكل واضح، قائلاً إنه أحيانًا يتعاطف مع الزمالك دون أن يحسم موقفه النهائي.



وأضاف أنه يحرص على متابعة مباريات النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدًا إعجابه الكبير بما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة في الملاعب الأوروبية.



تحدث الفنان إياد نصار عن مكانة الدراما والسينما المصرية في العالم العربي، مؤكدًا أن المشاركة في الأعمال المصرية كانت وما زالت تمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة لأي ممثل عربي يسعى للانتشار وتحقيق النجاح الفني.



وقال إياد نصار، خلال ظهوره في برنامج فايق ورايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن مصر تمتلك تاريخًا فنيًا ضخمًا وقوة تأثير كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما جعلها دائمًا الوجهة الأهم للفنانين العرب.