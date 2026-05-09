قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة لتصل إلى 41 درجة
شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك حكاماً أجانب لمباراة سيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا
قبل عيد الأضحي.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار اللحوم والأضاحي اليوم
أسلحة تحت الأرض.. جيش الاحتلال يقصف 85 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان
سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًا عن جد ولم أندم على إعلان انتمائي
قبل أيام من قمة ترامب وشي.. واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب بإيران
بوساطة ترامب.. تفاصيل وقف إطلاق نار لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا
تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
مواعيد قطارات السكة الحديد قبلي وبحري اليوم السبت 9 مايو
ارتفاع الصادرات الزراعية وضبط لحوم منتهية الصلاحية وإزالة تعديات على الأراضي.. الزراعة في أسبوع
فرج عامر: غياب قطاع الناشئين وراء ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أن أهب ثواب التسبيح لزوجي المتوفى؟

هل يجوز أن أهب ثواب التسبيح لزوجي المتوفى؟
هل يجوز أن أهب ثواب التسبيح لزوجي المتوفى؟
شيماء جمال

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق سؤالا تقول صاحبته: أخذت سبحة زوجي بعد وفاته ونويت أن يكون تسبيحي صدقة جارية على روحه فهل هذا جائز؟.

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: نعم يجوز ذلك، ووهب الثواب في كل الأعمال جائز أيضا.

هل تتعارض هبة ثواب العمل الصالح مع «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»
 

من جانبه قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يوجد تعارض بين قوله تعالى: « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39)»النجم، وبين قول النبي: «: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ عن أبي هريرة.

وأضاف «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يتعارض هبة ثواب العمل الصالح مع «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»؟ أن كثيرًا من أهل العلم قالوا عن قوله:« وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ» أنها خاصة بالكافرين، وأن الكافر لا ينتفع بسعي غيره، مؤكدًا على انتفاع المسلم بسعي غيره وهبته ثواب العمل.

وأوضح أن هناك رأيًا آخر في تفسير الآية على أن معناها أنه ليس للإنسان ثواب عمل لم يفعله في حياته، ما لم يهد ثوابه إليه غيره، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«انقطع عمله» ولم يقل انقطع انتفاعه؛ لأن الإنسان إذا مات توقف عمله لأنه مفارق لدار العمل.

واستشهد مدير إدارة الفتوى الهاتفية، على انتفاع المسلم عمل غيره بعد حياته، أن من مات وعليه صيام أيام أفطرها في رمضان، فإن وليه يصومها عنه، كما أورد الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن «امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دَيْن، أكنت تقضينه؟، قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء».

وأكمل أن مما يستدل به على جواز الصدقة عن الميت حديث عائشة رضي الله عنها : « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : ( نَعَمْ ) » متفق عليه، مضيفًا ما رواه الإمام البخاري عن سعد بن عبادة قال: «يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر بئرًا وقال: هذه لأم سعد أي لروحها».

وأكد «شلبي» أن أي عمل صالح يفعله الإنسان، يستطيع أن يهب مثل ثوابه لإنسان آخر، لافتًا إلى أن حديث «انقطع عمله إلا من ثلاث» لا يعني انقطاع انتفاع عمله من أعمال يقوم بها غيره.


حكم إهداء ثواب الأعمال للميت

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجو هبة ثواب جميع الأعمال الصالحة للميت، مشيرًا إلى أنه يُستثنى من هذا الأعمال؛ الصلاة.

وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكمإهداء ثواب الأعمال للميت؟ أن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.

وأوضح أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًابأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.

حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء
كان الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، قد قال إنه لا يجوز شرعا القيام بأعمال صالحة ووهب ثوابها للأحياء، لافتا إلى أن ثواب العمل الصالح لا يهب إلا للأموات.

وأضاف في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز ان أهب ثواب عملي الصالح لإبنتى المعاقة ذهنيا ؟ قائلا : لا يجوز شرعا لسبين، أولا لأنها مرفوع عنها القلم فهي في الجنة إن شاء الله بغير حساب، ثانيا انها على قيد الحياة .

وأوضح أن الأعمال الصالحة التي تهب ثوابها للأموات هي الصدقة والزكاة والحج والعمرة أما الصلاة فلا يجوز وهب ثوابها للميت أو الحي.

التسبيح وهب الثواب للمتوفى علي جمعة إهداء ثواب الأعمال للميت هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

وليد سليمان

أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

انبي

فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن اللاعب حامد عبد الله.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعبيرية

10 أشهر قبل الزواج الثاني.. ضوابط جديدة لعدة المرأة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين

شيرين صبري

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات رسالة حاسمة لحماية أمن المنطقة

الرئيس السيسي

دعاء زهران: زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعمان تؤكد تماسك الصف العربي

بالصور

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد