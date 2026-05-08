ديني

واجب مرة في العمر.. خطيب المسجد الحرام يكشف عن سلوكيات مطلوبة من الحجاج

خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر، فالله سبحانه وتعالى منَّ على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم - فهداها لمعالم الحق.

واجب مرة في العمر 

وأوضح " الجهني" خلال الجمعة الثالثة من شهر ذي القعدة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه تعالى أنار لها سبيل الرشد، ويسَّر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء.

وأضاف أنه في هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقًا واشتياقًا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج، والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وتابع: فأسأل الله التيسير في السفر، والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجًا مبرورًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وسعيًا محمودًا"، مشيرًا إلى أن من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل الحج واجبًا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلًا.

يجب على من أراد الحج

وأفاد بأنه يجب على من أراد الحج أن يُجرِّد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال، ويتوسع في نفقته.

ونوه بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فذلك أعظم لأجره، وأخصك أيها الحاج أن تُخلص العمل لله عز وجل، وألا تُعلِّق قلبك إلا به سبحانه وتعالى، وألا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، ومجيب الدعوات.

وأردف:  والقادر على كل شيء، ومن سواه محتاج إليه، فاتقوا الله عباد الله، وعظِّموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته، وفي بلده الأمين، وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأوصى ، قائلاً:  واحرصوا على نقاء الحج، وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك، وطيب الكلام، وإصابة السنة؛ تنالوا الأجر والثواب"، موضحًا بأن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا.

وأشار إلى أنه إذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".

ليس له جزاء إلا الجنة

وبين أن الله عز وجل استخلف في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية، وعنده القدرة على خدمة الحرمين الشريفين وحماية المقدسات والوافدين إليها، منوهًا بأن حكومة المملكة -أعزها الله- جعلت في الحرمين الشريفين، وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام، علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح، إلى جانب تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن.

ودعا حجاج بيت الله الحرام بالحرص على أن تكون عمرتهم وحجهم مبرورين، وسعيهم مشكورًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”.

واستطرد ، قائلاً: هذه فرصتكم يا حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة، في مهابط الوحي ومواقع التنزيل، أن تُريقوا دموع الندم على أدران المعاصي فتغسلوها، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا فيغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحًا فيقبلها، وأكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم".

مهرجان كان السينمائي
ازالة تعدي
بيطري الشرقية
تموين الشرقية
