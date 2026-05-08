قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كبير على مونوريل شرق النيل في اليوم الثالث والأخير للتشغيل المجاني .. صور
ماذا ينتظر كوكب الأرض بعد رصد عدد من البقع الشمسية النشطة؟
عامل شغب.. ضبط المتهم بالتعدي على مدرس بسلاح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية
البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في الأسواق
لماذا يقع المسجد الحرام في قلب وادي مكة؟.. اعرف الحقيقة
سانت كاترين تستقبل 450 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع
فكر ألف مرة قبل الزواج.. هل تنجح تعديلات قوانين الأسرة الجديدة في الحد من الطلاق المبكر؟
الدردير؛ يا رب الزمالك يكسب الدوري والكونفدرالية
يوسف رجي: 3 أهداف أساسية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل
إخماد نيران حريق شونة كتان بقرية كفر العزيزية بسمنود وخسائر أولية 3 ملايين جنيه.. صور
رئيس مياه الغربية: تدخلنا لحل مشكلة طفح المصرف المغطى بنفق أبو دراع بسكة قطور بالمحلة
صدمه جرار.. مصرع عامل على طريق المنزلة بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هتردي الشبكة والمهر والصداق.. مشروع قانون الأسرة المقدم من حزب النور يقر الخلع

الخلع
الخلع
عبد الرحمن سرحان

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور فصلًا خاصًا بتنظيم “الخلع”، واضعًا مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحكم إنهاء العلاقة الزوجية بطلب من الزوجة، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الأطفال وعدم المساس بها.

يحق للزوجة إقامة دعوى خلع

ونصت المادة 100 من المشروع على أنه يجوز للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، بينما أوضحت المادة 101 أنه في حال عدم التراضي، يحق للزوجة إقامة دعوى خلع، على أن تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، ورد الصداق الذي دفعه الزوج أو ما تم الشراء به حتى وإن كان مسجلًا في قائمة المنقولات، لتقضي المحكمة بالتفريق بينهما.

كما اشترط المشروع، وفق المادة 102، ألا يتم الحكم بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لمواصلة جهود التسوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فضلًا عن إقرار الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

حقوق الأطفال مصونة

وأكدت المادة 103 أنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، فيما نصت المادة 104 على أن الخلع يقع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا.

وأوضحت المادة 105 أن الحكم الصادر بالخلع يكون نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حالة وجود خلل في الإجراءات.

الخلع بشرط تعذر استمرار الحياة الزوجية

وفي المذكرة الإيضاحية، أكد مشروع القانون أن الشريعة الإسلامية منحت الرجل حق الطلاق مقابل الأعباء المالية التي يتحملها، وفي المقابل أجازت للمرأة طلب التطليق أو الخلع إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية، باعتبار الخلع وسيلة شرعية تفتدي بها المرأة نفسها مقابل عوض تدفعه للزوج.

وشددت المذكرة على وجود فروق جوهرية بين الخلع والطلاق، أبرزها أن الزوجة في الخلع تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية، بما يشمل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، فضلًا عن رد المهر والشبكة وما قدمه الزوج، بينما تحصل الزوجة في الطلاق للضرر على كامل حقوقها.

كما أوضحت أن الخلع يتم بحكم قضائي ولا يشترط رضا الزوج، بخلاف الطلاق الذي يقع بإرادة الزوج، إضافة إلى أن أحكام الخلع نهائية ولا تقبل الاستئناف، في حين تخضع دعاوى الطلاق للضرر لكافة درجات التقاضي.

وأشار المشروع إلى أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، فلا يحق للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، على خلاف الطلاق الرجعي الذي يحق فيه للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة الخلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

بالصور

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد