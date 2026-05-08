وزير الاستثمار يبحث مع بنك التنمية البيلاروسي دعم المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون التمويلي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتمويلي بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل والبنوك لدعم المشروعات المشتركة وزيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، بالعاصمة “مينسك”، على هامش ترؤسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث بحث الجانبان آليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة، وسبل دعم الاستثمارات البيلاروسية في مصر والاستثمارات المصرية في بيلاروسيا.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول بحث تفعيل التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في البلدين، بما يسهم في دعم إقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة استثمارية واعدة ومقومات تنافسية قوية لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة وقطاع النقل.

وشدد «فريد» على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، إلى جانب بحث فرص التعاون في سوق المال المصري، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز تدفقات الاستثمار بين الجانبين.

من جانبهم، أعرب مسئولو بنك التنمية في بيلاروسيا عن ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدين استعداد البنك لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات المشتركة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين البلدين.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع كبار المسؤولين ومؤسسات التمويل والشركات في بيلاروسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتنويع الشراكات الاقتصادية الدولية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.