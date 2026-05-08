الاحتيال المصرفي | تحذير عاجل من البنك الأهلي.. تفاصيل

حذر محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس إتحاد بنوك مصـر، المواطنين من محاولات الاحتيال المصرفي،

مؤكدا أن البنك لن يطلب نهائياً من أي عميل تحت أي ظرف الإفصاح عن الرقم السري أو بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق OTP

سواء عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال أخرى، مشددا على عدم الاستجابة لأية اتصالات تدعي تقديم جوائز أو تنتحل صفة جهات رسمية أو مصرفية، أو تدعى تحديث البيانات أو تزعم ضرورة مشاركة البيانات أو تنفيذ تحويلات بحٌجة عدم توقف خدمات الإنستاباي أو الموبايل البنكي أو أى خدمات أخرى