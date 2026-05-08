أبرزها "وانت ماشي في مصر".. 4 أغان لهاني شاكر تتصدر محركات البحث والتريند بعد رحيله

عادت أغنيات الفنان الكبير هاني شاكر لتتصدر المشهد من جديد، بعدما شهدت منصات الاستماع ومحركات البحث على جوجل ارتفاعًا ملحوظًا في نسب البحث والاستماع لعدد من أبرز أعماله، في مشهد يعكس حجم تأثيره العاطفي والفني الممتد عبر أجيال كاملة.

وتصدرت الأغنية الوطنية “وأنت ماشي في مصر” قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا واستماعًا خلال الساعات الأخيرة، وهي الأغنية التي طرحها هاني شاكر عام 2015 وحققت وقتها صدى واسعًا بسبب كلماتها المرتبطة بحب الوطن والانتماء، قبل أن تعود بقوة إلى الواجهة مع حالة الحنين الكبيرة التي صاحبت رحيله.

كما شهدت أغنية “اتمدت الإيدين” زيادة واضحة في معدلات الاستماع، باعتبارها واحدة من أبرز الأغنيات الإنسانية في مشواره، إلى جانب أغنية “الحلم الجميل” التي ارتبطت لدى جمهور هاني شاكر بفترة الثمانينيات والتسعينيات وما تحمله من رومانسية وشجن خاص.

وعادت أيضًا أغنية “حكاية كل عاشق” إلى قوائم البحث الأكثر تداولًا، بعدما أعاد الجمهور تداول مقاطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسترجعين بها واحدة من أهم مراحل الأغنية الرومانسية في الوطن العربي.

ويبدو أن رحيل هاني شاكر لم يكن مجرد خبر فني عابر، بل لحظة أعادت اكتشاف أرشيف كامل من الأغنيات التي شكلت وجدان الملايين، وأكدت أن صوته ظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى بعد الغياب.