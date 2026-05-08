الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل موقعة الغد.. طريق اتحاد الجزائر لنهائي الكونفيدرالية

فريق اتحاد العاصمة
عبدالحكيم أبو علم

قدم نادي اتحاد العاصمة مشوارا مميزا، في منافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، مؤكدا مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة السمراء، بعدما بلغ النهائي الثاني في تاريخه عن جدارة واستحقاق، بفضل أداء متوازن وشخصية قوية في مختلف مراحل المنافسة.

واستهل نادي اتحاد الجزائر مشواره من الدور التمهيدي الثاني، حيث واجه نادي أفاد جيكانو الإيفواري، وخسر لقاء الذهاب بنتيجة صفر / 1، قبل أن يرد بقوة في مباراة الإياب، محققا فوزا عريضا 3 / صفر، ضمن به التأهل إلى دور المجموعات بثقة كبيرة، على أمل مواصلة المشوار إلى أبعد حد ممكن.

وأظهر اتحاد الجزائر، في دور المجموعات، أداء لافتا، حيث افتتح مشواره بفوز مثير أمام نادي سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 3 / 2، ثم عاد بانتصار ثمين خارج الديار أمام نادي أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 1 / صفر، قبل أن يواصل تألقه بفوز مستحق أمام نادي جوليبا المالي 2 / صفر لينهي مرحلة الذهاب في دور المجموعات بقوة.

وعاد "أبناء سوسطارة" مع بداية مرحلة الإياب، بتعادل ثمين بدون أهداف خارج أرضهم أمام جوليبا لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى، كما جدد تفوقه على مضيفه سان بيدرو بفوزه 3 / 2، قبل أن يختتم هذا الدور بالتعادل بدون أهداف أمام نادي أولمبيك آسفي في ملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

وتصدر زملاء حارس المرمى، أسامة بن بوط، بهذه النتائج، ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، من دون أن يتذوقوا طعم الهزيمة، في دليل واضح على قوته واستقراره.

واصطدم نادي اتحاد الجزائر في دور الثمانية، بمنافس قوي هو نادي مانييما يونيون من الكونغو الديمقراطية، حيث خسر 1 / 2 في لقاء الذهاب خارج أرضه، غير أنه أظهر شخصية البطل في مباراة الإياب، وحقق فوزا مهما بنتيجة 1 / صفر، مما قاده لاقتطاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

والتقى نادي اتحاد الجزائر، في قبل النهائي، بنادي أولمبيك آسفي المغربي مجددا في مواجهتين تكتيكيتين، انتهت الأولى بالتعادل السلبي في الجزائر العاصمة، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 خارج الديار في لقاء الإياب، ليحسم التأهل إلى النهائي بفضل خبرته وحسن تسييره للمباريات، حيث تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة القارية.

ويطمح اتحاد الجزائر بعد وصوله إلى النهائي الذي سيواجه فيه الزمالك ، ذهابا، بالجزائر العاصمة، وإيابا، في القاهرة، إلى التتويج بلقبه القاري الثالث، بعد الثنائية التاريخية التي حققها عام 2023، عندما توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، على أمل مواصلة كتابة التاريخ وتشريف الكرة الجزائرية على الساحة القارية.

