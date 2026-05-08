قرار عاجل من بورنموث ضد لاعبه.. تفاصيل

قرر نادي بورنموث، اليوم الجمعة، استبعاد أليكس خيمينيز، لاعب الفريق الأول، من قائمة مباراة فولهام، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب التحقيق في منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر بورنموث بيانًا أكد أنه على علم بالمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "يدرك النادي خطورة الأمر، ويجري التحقيق فيه حاليًا".

خريج أكاديمية ريال مدريد

وكان خيمينيز- البالغ من العمر21 عامًا - تدرّج في أكاديمية ريال مدريد، وانضم رسميًا إلى الفريق قادمًا من ميلان في فبراير الماضي بعد انضمامه إليه على سبيل الإعارة، ويمتد عقده حتى عام ٢٠٣١.