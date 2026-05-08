تجربة تعليمية متكاملة | انطلاق مؤتمر PHocus بمشاركة 38 جامعة

في إطار رؤية الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF) نحو تطوير العملية التعليمية وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع المهني، يُقام مؤتمر PHocus هذا العام بمشاركة 38 جامعة على مستوى الجمهورية، من بينها EPSF Zagazig، في تجربة تعليمية تمتد على مدار أربعة أيام متتالية خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل، تهدف إلى إعداد طالب صيدلة قادر على التفكير الإكلينيكي واتخاذ القرار العلاجي وفق أسس علمية دقيقة.

ويأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد أن التعلم الصيدلي لم يعد قائمًا على الحفظ والتلقي فقط، بل على الفهم العميق، والتحليل، والتطبيق العملي للحالات الواقعية، من خلال تجربة تدريبية تحاكي بيئة العمل داخل الصيدليات والمستشفيات، وتمنح الطلاب فرصة مبكرة لاكتساب مهارات سوق العمل.

ويركز مؤتمر PHocus على بناء العقلية الإكلينيكية (Clinical Mindset) لدى طلاب الصيدلة، من خلال محاور علمية وتطبيقية أساسية تشمل:

▫️ الصيدلة الإكلينيكية

▫️ الأمراض الجلدية والتطبيقات الإكلينيكية

▫️ التعلم القائم على الحالات (Case-Based Learning)

▫️ اتخاذ القرار العلاجي

وخلال فعاليات المؤتمر يتم تقديم محتوى علمي وتطبيقي متكامل يهدف إلى تدريب الطلاب على تحليل الحالات المرضية وربط الأعراض بالاختيار العلاجي المناسب، مع التركيز على كيفية التعامل مع الحالات المختلفة واتخاذ القرار الصيدلي الصحيح في الوقت المناسب.



ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في المجال الصيدلي والإكلينيكي، من بينهم:

▫️ الأستاذ الدكتور عصام شومان

▫️ الدكتورة أسماء مجدي

▫️ الدكتورة إسراء صبحي

▫️ الدكتور أحمد مجدي

كما يضم المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة في المجال الطبي والتوعوي، من بينهم:

▫️ الدكتورة هند

▫️ الدكتورة منة

▫️ الدكتورة هاجر

إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الداعمة في قطاع الدواء، وعلى رأسها Ashry Group، في إطار دعمها المستمر للأنشطة التعليمية التي تسهم في تطوير مهارات طلاب الصيدلة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

ولا يقتصر PHocus على كونه مؤتمرًا علميًا تقليديًا، بل يُعد تجربة تدريبية متكاملة تعتمد على التعلم التفاعلي، من خلال:

▫️ محاضرات علمية متخصصة

▫️ ورش عمل تطبيقية مكثفة

▫️ مناقشات حالات إكلينيكية

▫️ تدريبات عملية على اتخاذ القرار



ويتميز المؤتمر بتركيزه على مجالات تطبيقية حيوية، خاصة في مجال الأمراض الجلدية، حيث يتم تدريب الطلاب على التفرقة بين الحالات المتشابهة ظاهريًا مثل الإكزيما والصدفية والحساسية الجلدية، وفهم آلية اختيار العلاج المناسب لكل حالة، بالإضافة إلى تحديد متى يكون العلاج الدوائي كافيًا ومتى تتطلب الحالة إحالة طبية فورية.



كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التواصل مع المريض، وفهم العوامل المؤثرة على نجاح الخطة العلاجية، بما يشمل المتابعة الدوائية والتثقيف الصحي والتعامل مع الآثار الجانبية المحتملة للأدوية.

ويعكس مؤتمر PHocus في نسخته الحالية توجه الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة نحو تقديم تجربة تعليمية أكثر عمقًا وتأثيرًا، لا تقتصر على نقل المعرفة، بل تمتد إلى بناء طريقة تفكير مهنية تساعد الطالب على الانتقال من مرحلة الدراسة إلى بيئة العمل بثقة وكفاءة.

وفي النهاية، يمثل PHocus خطوة حقيقية في مسار إعداد صيادلة المستقبل، من خلال تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين العلم والتطبيق، وتضع الطالب في قلب الممارسة الإكلينيكية منذ بدايته الأولى.