وزارة الأوقاف تطلق القوافل الدعوية بعثة الشرف إلى 4 مديريات حدودية

أطلقت وزارة الأوقاف القوافل الدعوية الحدودية «بعثة الشرف» إلى أربع مديريات حدودية، والتي شملت مديريات أوقاف البحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والتي انطلقت من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٦م، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٥/١٥م، وذلك في إطار تنفيذ محاور خطة الوزارة الدعوية، وانطلاقًا من دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وتأتي هذه القوافل في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية، وحرصها على تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية بها، بما يسهم في ترسيخ الفكر الوسطي، ومواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور الانحراف الفكري، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق.

كما تستهدف القوافل الإسهام في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني واعٍ، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني، وغرس منظومة القيم الإنسانية والأخلاقية في نفوس النشء والشباب.

وتسعى وزارة الأوقاف، من خلال هذه القوافل، إلى الإسهام في صناعة الحضارة وبناء الوعي، عبر تفعيل الدور التثقيفي والدعوي للمساجد، بما يدعم نشر العلم والمعرفة، ويعظم من قيمة الاكتشاف والاختراع والإبداع، ويحفز الشباب على التمسك بالعلم والعمل والإنتاج.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية في جميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما بالمناطق الحدودية، دعمًا لمسيرة بناء الوعي الرشيد، وترسيخًا لقيم الانتماء والفكر المستنير.