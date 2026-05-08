رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

احتفالات العيد القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ دمياط يفتتحان عددا من المساجد الجديدة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور حسام الدين فوزي - محافظ دمياط، اليوم الجمعة، ٤ مساجد جديدة بمحافظة دمياط، وذلك تزامنًا مع احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي الـ٧٧٦، وضمن خطة وزارة الأوقاف للتوسع في الإنشاءات وخدمة ضيوف الرحمن، وافتتاح المساجد بمختلف المحافظات.

تفاصيل المساجد الجديدة

وشملت الافتتاحات مسجد الغالي بمنطقة شاطئ النرجس خلف جامعة حورس؛ بمساحة قدرها ٢٠٠٠ متر وتكلفة قدرها ٢٥ مليون جنيه، ومسجد الغفور الودود أمام القرية السعودية بساحل دمياط الجديدة؛ بمساحة قدرها ١٢٣٢ مترًا وتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه، إلى جانب مسجد رزق الرحمن بشارع النخيل داخل كمبوند سيتي لايف بمدينة رأس البر؛ بمساحة قدرها ١٠٠٠ متر وتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه، ومسجد الحمد بمنطقة امتداد رأس البر؛ بمساحة قدرها ٨٦٤ مترًا وتكلفة قدرها ١٥ مليون جنيه؛ واستمرت أعمال الإنشاء من يناير ٢٠٢٤م حتى مايو ٢٠٢٦ م.

وحضر الافتتاحات الدكتور محمد فوزي - نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام - السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري - السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة - المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هاني السباعي - مدير مديرية أوقاف دمياط، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع - رئيس جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور أسامة العبد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد وزير الأوقاف استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، من خلال التوسع في إنشاء المساجد وإحلالها وتجديدها، إلى جانب دعم الأنشطة الدعوية والتوعوية وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وأشاد محافظ دمياط بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن افتتاح المساجد الجديدة يأتي في إطار دعم الخدمات الدينية وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع ما تشهده المحافظة من جهود تنموية متواصلة.

