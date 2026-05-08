وزير الأوقاف ومحافظ دمياط يشاركان أبناء المحافظة احتفالات العيد القومي الـ 776

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي - محافظ دمياط، اليوم الجمعة، أبناء المحافظة احتفالات العيد القومي الـ776 لمحافظة دمياط، الذي يوافق الثامن من مايو من كل عام.

وشهدت الزيارة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بمدينتي دمياط الجديدة ورأس البر، إلى جانب أداء صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بمدينة رأس البر.

وكان في استقبال وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة الدكتور محمد فوزي - نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام - السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري - السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة - المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ الدكتور أسامة العبد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع - رئيس جامعة دمياط، والدكتور هاني السباعي - مدير مديرية أوقاف دمياط، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية.

ورحّب محافظ دمياط بزيارة وزير الأوقاف، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف في دعم الأنشطة الدعوية والمجتمعية وخدمة قضايا بناء الإنسان.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بزيارة محافظة دمياط في عيدها القومي، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة، ومؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة جهودها في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ودعم الأنشطة الدعوية والتوعوية، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وأدى وزير الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بمدينة رأس البر، بحضور رسمي وشعبي، حيث نقلت الشعائر عبر التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، وتلا القرآن الكريم القارئ الشيخ السيد الغيطاني، وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد بركات - من علماء وزارة الأوقاف، بعنوان: «دعوة الإسلام إلى التراحم».

وأكد الخطيب أن الرحمة تمثل أصلًا عظيمًا في بناء المجتمع، وأن الإسلام قرن بين الرحمة والعلم في بناء الإنسان، داعيًا إلى ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والعناية بالفئات الأولى بالرعاية، والاقتداء بسنة النبي ﷺ في مختلف شؤون الحياة.

كما تناولت الخطبة جوانب الرحمة في الشريعة الإسلامية، بما يشمل الإنسان والحيوان وسائر مظاهر الحياة، مؤكدًا أن الرحمة سلوك عملي يعكس حقيقة تعاليم الإسلام السمحة.

وفي ختام الزيارة، تبادل وزير الأوقاف ومحافظ دمياط الدروع التذكارية؛ تقديرًا للتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في خدمة العمل الدعوي والمجتمعي.

