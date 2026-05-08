قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى يونس: مباريات القمة أهم من بطولات الدوري وهى من صنعت اسمي
هل انفصلا للمرة الثانية؟.. أحمد سعد: أم عيالي ليست مديرة أعمالي
فالفيردي يوضح حقيقة خلافه مع تشاوميني: سوء تفاهم داخل غرفة الملابس دون اشتباك
جوزيف عون: لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية
المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات
الأعلى للإعلام: مطالبات من القنوات الفضائية لمد البث المباشر لتغطية نهائي الكونفدرالية الإفريقية
العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة
رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة
مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس
في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة
وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي
هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لبيك اللهم لبيك.. المسجد الحرام يمتلئ بالحجاج لأداء صلاة الجمعة بروحانيات إيمانية

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
محمد شحتة

امتلأ المسجد الحرام بحجاج بيت الله الحرام، الذين وفدوا من كل فج عميق، لأداء صلاة الجمعة والاستعداد لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وخلال خطبة الجمعة اليوم، قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر، فالله سبحانه وتعالى منَّ على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم - فهداها لمعالم الحق.

وأوضح " الجهني" خلال الجمعة الثالثة من شهر ذي القعدة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه تعالى أنار لها سبيل الرشد، ويسَّر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء.

وأضاف أنه في هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقًا واشتياقًا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج، والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وتابع: فأسأل الله التيسير في السفر، والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجًا مبرورًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وسعيًا محمودًا"، مشيرًا إلى أن من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل الحج واجبًا في العمر مرة واحدة على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلًا.

نية حج بيت الله الحرام

وأفاد بأنه يجب على من أراد الحج أن يُجرِّد قصده ونيته لله تعالى، وأن يجعل عمله مطابقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختار النفقة من كسب حلال، ويتوسع في نفقته.

ونوه بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فذلك أعظم لأجره، وأخصك أيها الحاج أن تُخلص العمل لله عز وجل، وألا تُعلِّق قلبك إلا به سبحانه وتعالى، وألا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، ومجيب الدعوات.

وأردف:  والقادر على كل شيء، ومن سواه محتاج إليه، فاتقوا الله عباد الله، وعظِّموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته، وفي بلده الأمين، وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأوصى ، قائلاً:  واحرصوا على نقاء الحج، وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك، وطيب الكلام، وإصابة السنة؛ تنالوا الأجر والثواب"، موضحًا بأن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا.

وأشار إلى أنه إذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".
 

الحج حجاج بيت الله الحرام خطبة الجمعة صلاة الجمعة المسجد الحرام مناسك الحج الكعبة المشرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مصر وفرنسا

نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي: نتعاون مع مصر لخفض التصعيد في المنطقة

الزواج

الزوج مش هينفع يطلق زوجته قبل 3 سنوات زواج.. اعرف الحقيقة

البنك الدولي

البنك الدولي يوافق على تمويل بـ مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.. تفاصيل

بالصور

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد