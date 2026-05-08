نصائح للسيدات أثناء رحلة الحج.. تعرفي عليها

مع اقتراب موسم الحج، تحرص السيدات على الاستعداد جيدا لأداء المناسك براحة وأمان، ومن خلال اتباع عدد من النصائح الصحية و التنظيمية التي تساعدهن على تجنب الإرهاق و المشكلات الصحية خلال رحلة الحج.

نصائح خلال رحلة الحج

وكشف الدكتور الراحل هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، عن بعض التوصيات والنصائح خلال فترة الحج.

أوصى الناظر الحجاج قبل السفر تجهيز شنطه صغيره للاحتفاظ بها معهم طوال فترة الحج حيث تحتوي على

١- كريم مضاد للالتهاب والحروق لاستخدامه عند التعرض لحروق شمس او اي التهابات عارضة

٢-كريم مضاد للتسلخات بين الثنايا لاستخدامه عند حدوث التهابات بين الفخذين او اصابع القدم

٣- كريم مضاد حيوي لاستخدامه عند التعرض لجروح منعا لتلوث الجرح

٤-كريم واقي من الشمس معامل ٥٠+ وخالي من العطور ويستخدم عند التعرض لاشعة الشمس

٥-صابونة جلسرين خالية من العطور لاستخدامها في الاستحمام

واذكر الجميع باهمية شمسية اليد لاستخدامها دائما اثناء السير نهاراً



