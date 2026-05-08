لنشر قيم التراحم.. الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لأحياء المطرية وبركة الحاج

سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى أحياء المطرية وبركة الحاج بمحافظة القاهرة، بمشاركة عدد من قيادات الدعوة، إلى جانب ٣٠ إمامًا من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف القاهرة، و٧٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتفعيل مشروع «المساجد المحورية».

قافلة دعوية موسعة لأحياء المطرية وبركة الحاج

وشمل برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، فضلًا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع روادها، تناولت عددًا من القضايا الدعوية والمجتمعية؛ حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «دعوةُ الإسلامِ إلى التراحمِ»، وهدفت إلى توعية جمهور المسجد بأن الإسلام دين الرحمة، وضرورة تراحم الناس فيما بينهم، بما يسهم في ترابط المجتمع وتعزيز قيم المودة والتكافل بين أفراده.

كما جاءت الخطبة الثانية بعنوان: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾، وهدفت إلى التوعية بوجوب أداء الزكاة، وبيان مقاديرها، وأثرها في تحقيق التكافل الاجتماعي، وصيانة المجتمع من مظاهر الحاجة والعوز.

وهدفت القافلة إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتعزيز روح الانتماء الوطني، من خلال تناول القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، بأسلوب يجمع بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم استقرار المجتمع.