فرنسا تؤكد التزامها الثابت بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام بلاده الثابت بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بحسب بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وجدد "نويل" دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، بما يسهم في إعادة إطلاق العملية السياسية، وصولًا إلى تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها من قبل الشعب الليبي.