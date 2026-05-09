رئيس الفرافرة يتابع تجهيزات تركيب جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى

تفقد سلامة علي الحريتي رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، موقف الانتهاء من التجهيزات الإنشائية للأشعة المقطعية بمستشفى الفرافرة المركزى يرافقه نائب رئيس المركز بحضور مدير مستشفي الفرافرة المركزى، حيث شدد الحريتى سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيداً لبدء تركيب الأشعة المقطعية ودخولها الخدمة

- تقديم كافة سبل الدعم لإنهاء أعمال تطوير المستشفى

ووجه رئيس مركز الفرافرة بتقديم كافة أوجه الدعم من الوحدة المحلية لإنهاء الأعمال المتبقية وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز تلك الأعمال من جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهالى، تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي نورالدين محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من تجهيزات اللازمة لتركيب الأشعة المقطعية

وأضاف أنه بمجرد دخول الأشعة المقطعية الخدمة والتعاقد مع دكتور مختص لها سيوفر الكثير من المعاناه على أبناء المركز ويساعد فى التشخيص للدقيق للحالات المرضية.