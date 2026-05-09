موعد قرعة كأس آسيا 2027 والقناة الناقلة اليوم السبت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء اليوم السبت، إلى مدينة الدرعية، التي تحتضن مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، في حدث تاريخي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

وتقام النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا، وسط تطلعات كبيرة لخروج البطولة بصورة تنظيمية مميزة تعكس التطور الرياضي الكبير الذي تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة.

ويحمل منتخب قطر لقب آخر نسختين من البطولة، بعدما توج بكأس آسيا في نسختي 2019 و2023، ليخوض المنافسات المقبلة بطموحات الحفاظ على هيمنته القارية.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة 23 منتخبًا بشكل رسمي في البطولة، بينما يتبقى مقعد أخير سيتم حسمه من خلال المواجهة المرتقبة بين منتخبي لبنان واليمن، والمقرر إقامتها يوم 4 يونيو 2026، لتحديد المتأهل الأخير إلى النهائيات.

ووفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتاريخ الأول من أبريل، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، يضم كل مستوى ستة منتخبات، قبل تقسيمها إلى ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات من المجموعة الأولى وحتى السادسة.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة من مختلف أنحاء القارة.

وتُنقل فعاليات قرعة كأس آسيا 2027 عبر شبكة beIN SPORTS￼، وتحديدًا من خلال القناة الإخبارية المفتوحة، لتتيح الفرصة أمام الجماهير العربية والآسيوية لمتابعة الحدث لحظة بلحظة