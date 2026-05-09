الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح السبت.. وانخفاض الرؤية بهذه المناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 9 مايو 2026، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة مع هدوء نسبي في حركة الرياح خلال فترات الفجر والصباح، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الشبورة تبدأ في التكوّن بداية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، وقد تزداد كثافتها في بعض المناطق، خاصة الطرق المؤدية لشمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى أجزاء من وسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية في هذه المناطق

وتشهد عدة محافظات ومدن تأثرًا ملحوظًا بالشبورة المائية، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب محافظات الوجه البحري مثل الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، فضلًا عن مدن القناة والساحل الشمالي والإسكندرية، وبعض مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا.

كما تشمل الطرق المتوقع تأثرها بالشبورة الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وطريقي القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي والسويس، بالإضافة إلى الطرق المحيطة بالترع والمزارع والمسطحات المائية.

وأرجعت الأرصاد تكون الشبورة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة، ما يساعد على تكثف بخار الماء بالقرب من سطح الأرض، خاصة خلال فصل الربيع الذي يشهد فروقًا واضحة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات الالتزام بالقيادة الهادئة وخفض السرعات، مع الحفاظ على مسافات أمان كافية، واستخدام كشافات الشبورة بدلًا من الإضاءة العالية، إلى جانب تجنب التوقف المفاجئ على الطرق السريعة ومتابعة النشرات الجوية قبل التحرك صباحًا.

كما أكدت الأرصاد الجوية أهمية توخي الحذر، خصوصًا لسائقي النقل الثقيل والأتوبيسات بين المحافظات، بسبب احتمالية انخفاض الرؤية بشكل كبير في بعض المناطق المفتوحة