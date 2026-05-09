أخبار العالم

أمريكا تعلن عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان 14 و15مايو

وزارة الخارجية الأمريكية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان في 14 و15 مايو الجاري.

وذكرت الخارجية الأمريكية - وفق بيان أصدرته مساء أمس /الجمعة/ - "بناء على جولة 23 أبريل الماضي، التي قادها الرئيس دونالد ترامب شخصيا؛ سينخرط الوفدان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن؛ يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية للطرفين".

وأشارت إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى "القطع بشكل حاسم مع النهج الفاشل الذي ساد خلال العقدين الماضيين، والذي سمح للجماعات الإرهابية بترسيخ وجودها وإثراء نفسها، وتقويض سلطة الدولة اللبنانية، وتعريض الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر".

وأضافت أن "المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة، واستعادة كاملة للسيادة اللبنانية على امتداد أراضيها، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان".

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن كلا الجانبين "التزما" بالتعامل مع هذه المحادثات "واضعين مصالحهما الوطنية نصب أعينهما"، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل على التوفيق بين تلك المصالح؛ "بطريقة تحقق أمناً دائماً لإسرائيل، وسيادة وإعادة إعمار للبنان".

كما أكدت أن الولايات المتحدة ترحب بـ التزام كلتا الحكومتين بهذه العملية، وتدرك أن السلام الشامل مرهون بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع السلاح التام لـ حزب الله.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن هذه المناقشات تمثل "خطوة مهمة أخرى نحو إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل"، مؤكدة أن واشنطن ستواصل دعم كلا الجانبين في سعيهما للتوصل إلى اختراق في هذا المسار.

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

