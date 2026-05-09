حسين الشحات يرحب بالبقاء في الأهلي رغم العروض الخارجية

كشف الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تلفزيونية، عن كواليس جلسة جمعت أحد مسئولي النادي الأهلي مع لاعب الفريق حسين الشحات، لمناقشة ملف تجديد عقده.

وأوضح كريم رمزي، فى تصريحات تلفزيونية، أن المسئول تحدث مع الشحات قائلاً: “مستعد تجدد مع الأهلي يا حسين؟”، ليرد اللاعب بالموافقة فورًا مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل صفوف النادي.

وقال إن الجلسة شهدت عرض العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا، والتي تضمنت عروضًا من أندية في قطر والإمارات، بالإضافة إلى عرض مالي كبير من نادٍ ليبي.

وأضاف أن الشحات أكد خلال الجلسة أنه لا يسعى للوصول لأعلى العقود أو الأرقام المطروحة خارجيًا، لكنه يطلب فقط تعديلًا مناسبًا في عقده الحالي.

واختتم تصريحاته بأن إدارة الأهلي استمعت لمطالب اللاعب، وتم الاتفاق على دراسة الأمر بالكامل على أن يتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة.