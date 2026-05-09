أحمد شوبير: الأهلي أضاع لقب الدوري بسبب إهدار نقاط سهلة

قال الإعلامي أحمد شوبير إن فريق زد الذي يقوده محمد شوقي، بمشاركة الحارس السابق علي لطفي، كان قد تعادل مع الأهلي، وهو ما تسبب في ضياع نقطتين مهمتين على الأهلي في سباق الدوري.

وأضاف شوبير خلال برنامجه “الناظر” أنه في ذلك الوقت تم توجيه التحية لفريق زد رغم أنه لا ينافس على لقب الدوري ولا يرتبط بصراع الهبوط أو القمة، مشيرًا إلى أن أداءه أمام الأهلي كان مؤثرًا في جدول المسابقة.

كما تطرق إلى مواجهة أخرى، مؤكدًا أن المدرب علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تسبب في إهدار نقطتين إضافيتين على الأهلي، موضحًا أنه لو كان الأهلي قد حصد هذه النقاط لكان وضعه في سباق الدوري مختلفًا وربما حسم اللقب مبكرًا.