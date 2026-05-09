تحرير 13 محضرا ضد المخابز المخالفة بمركزي دسوق وكفر الشيخ

تمكنت الحملات التموينية بمركزي دسوق وكفر الشيخ من تحرير 13 محضراً ضد المخابز البلدية المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق.

استهدفت الحملة الاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للوزن والمواصفات القانونية مع فحص ماكينات الصرف والتأكد من حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

كما شملت الجولة المرور على المخابز والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة وتطبيق القانون بكل حسم تجاه أي تجاوزات يتم رصدها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة بدسوق شملت 4 محاضر نقص وزن ومحضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما شملت تحرير 6 محاضر ضد المخابز البلدية المخالفة بمركز كفر الشيخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .