237 مريضا بالثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صعبة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، أن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألما مضاعفا، حول حياتهم من رحلة علاج، إلى معركة بقاء يومية.

وأوضحت المصادر، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للثلاسيميا" أن نقص الأدوية التخصصية، وشح مواد الفحص المخبري، ونقل الدم وندرة وحدات الدم، وتدمير المراكز الطبية التخصصية، والظروف الاجتماعية، والنزوح المتكرر، يشكل تهديدا لحياتهم.

وأضافت أن 50 مريضا توفوا من أصل 334، بينهم 47 حالة غادروا القطاع، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، كما أن 237 مريضا بالثلاسيميا يتواجدون حاليا في غزة، بينهم 52 طفلا ممن تقل أعمارهم عن 12 عاما، و185 ممن تزيد أعمارهم على ذلك.

وأشارت إلى أن تدمير البنية التحتية للمختبرات، وعدم توفر أجهزة الفحص المخبري لإجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، يُنذر بوجود إصابات غير مشخصة