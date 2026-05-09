قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيطرة عربية وغيابات الكونفدرالية.. 9 معلومات عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثالث جمهوريًا بمشروع للطاقة النظيفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

حقق فريق مدرستي الكفاح والفرافرة بالمرحلة الثانوية إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، بعد حصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعي، عن أفضل فكرة متعددة الاستخدام بمشروع «نِفّي – تحيا مصر».

وتقدمت حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وقطاع التعليم بالمحافظة، بخالص التهنئة لفريق مدرستي الكفاح والفرافرة بالمرحلة الثانوية، لحصولهم على المركز الثالث .

وأعربت المحافظة عن فخرها بما حققه الطلاب من إنجاز متميز، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة تحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات والفعاليات التعليمية والإبداعية.

وجاء هذا الإنجاز في إطار الاهتمام المتواصل بدعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الأفكار الابتكارية التي تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، حيث يعتمد المشروع على إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة باستخدام وسائل مبتكرة تخدم مختلف الاستخدامات اليومية.

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن هذا الفوز يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب والمعلمين المشرفين على المشروع، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم بالوادي الجديد يولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات العلمية والفنية والصناعية.

وأضاف قناوي أن الدولة المصرية تدعم بقوة الأفكار الإبداعية والمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والحلول البيئية الحديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشاد وكيل الوزارة بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا مدرستي الكفاح والفرافرة، والمعلمون المشرفون على المشروع، في توفير الدعم والتشجيع للطلاب حتى الوصول إلى هذا المستوى المشرف على مستوى الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون في المشروع عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق هذا المركز، مؤكدين أن الفوز يمثل دافعًا قويًا لهم للاستمرار في تطوير أفكارهم وتنفيذ المزيد من المشروعات الابتكارية التي تخدم المجتمع والبيئة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز طلاب الوادي الجديد في مختلف المسابقات التعليمية والعلمية، ويعكس قدرة أبناء المحافظة على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجالات الإبداع والابتكار.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد