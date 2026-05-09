تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الثالث جمهوريًا بمشروع للطاقة النظيفة

حقق فريق مدرستي الكفاح والفرافرة بالمرحلة الثانوية إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، بعد حصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعي، عن أفضل فكرة متعددة الاستخدام بمشروع «نِفّي – تحيا مصر».

وتقدمت حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وقطاع التعليم بالمحافظة، بخالص التهنئة لفريق مدرستي الكفاح والفرافرة بالمرحلة الثانوية، لحصولهم على المركز الثالث .

وأعربت المحافظة عن فخرها بما حققه الطلاب من إنجاز متميز، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة تحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات والفعاليات التعليمية والإبداعية.

وجاء هذا الإنجاز في إطار الاهتمام المتواصل بدعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الأفكار الابتكارية التي تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، حيث يعتمد المشروع على إنتاج طاقة نظيفة صديقة للبيئة باستخدام وسائل مبتكرة تخدم مختلف الاستخدامات اليومية.

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن هذا الفوز يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب والمعلمين المشرفين على المشروع، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم بالوادي الجديد يولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين وتنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات العلمية والفنية والصناعية.

وأضاف قناوي أن الدولة المصرية تدعم بقوة الأفكار الإبداعية والمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والحلول البيئية الحديثة، وهو ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشاد وكيل الوزارة بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا مدرستي الكفاح والفرافرة، والمعلمون المشرفون على المشروع، في توفير الدعم والتشجيع للطلاب حتى الوصول إلى هذا المستوى المشرف على مستوى الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون في المشروع عن سعادتهم الكبيرة بتحقيق هذا المركز، مؤكدين أن الفوز يمثل دافعًا قويًا لهم للاستمرار في تطوير أفكارهم وتنفيذ المزيد من المشروعات الابتكارية التي تخدم المجتمع والبيئة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تميز طلاب الوادي الجديد في مختلف المسابقات التعليمية والعلمية، ويعكس قدرة أبناء المحافظة على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجالات الإبداع والابتكار.