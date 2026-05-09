تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات



قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتداولة بشأن اتهامها بجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان، وذلك بعد ورود تحريات وتقارير تفصيلية حول الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والتقارير الطبية، إلى جانب مراجعة التحويلات المالية والتبرعات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية، للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليها وكشف ملابسات القضية كاملة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دنيا فؤاد عقب بلاغات تتهمها بالنصب والاحتيال واستغلال تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تستمر التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.