محافظ جنوب سيناء يكرّم أبطال الفنون القتالية المختلطة بنويبع

كرّم اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمدينة نويبع، عددًا من أبطال المحافظة في رياضة الفنون القتالية.

يأتي ذلك تقديرًا لما حققوه من نتائج مشرفة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية الرسمية للفنون القتالية المختلطة لموسم 2025 ـ 2026.

وشمل التكريم اللاعب ياسين جمعة حسن سالم، لحصوله على المركز الثاني في وزن 66 كجم بمرحلة الشباب، واللاعب حسن جمعة حسن سالم، بعد فوزه بالمركز الأول في وزن 61 كجم بمرحلة العموم، إلى جانب اللاعب عبدالله محمد مسلم موسى، الذي حصد المركز الثاني في وزن 70 كجم بمرحلة الشباب.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال المحافظة، مؤكدًا أن ما حققوه يعكس حجم الجهد والإصرار وروح التحدي التي يتمتع بها شباب جنوب سيناء في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن أبناء جنوب سيناء قادرون دائمًا على تحقيق ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل والبطولات الرياضية.