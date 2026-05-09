غداً أولى جلسات محاكمة المتـ.هم بإنهاء حياة خادمة الكنيسة بالإسماعيلية

تشهد محكمة جنايات الإسماعيلية، غداً، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ“هراس الشارع التجاري”، في القضية التي هزّت الشارع الإسماعيلاوي بعد اتهامه بقتل سيدة تُعرف بين الأهالي بلقب “خادمة الكنيسة”، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب داخل المحافظة.



وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا ب مقتل الفتاة في الشارع التجاري بسبب هراس بمشروع التطوير.



وبحسب أوراق القضية، فإن المتهم يواجه اتهامات بالقتل، وسط ترقب واسع من أهالي الإسماعيلية لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، خاصة مع حالة التعاطف الكبيرة التي حظيت بها المجني عليها، والتي كانت معروفة بأعمال الخير وخدمة الكنيسة ومساعدة المحتاجين.

ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، إلى جانب عرض تفاصيل التحقيقات وتقارير الأدلة الجنائية الخاصة بالواقعة.

وأثارت القضية منذ وقوعها جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المواطنين بسرعة القصاص وتحقيق العدالة، فيما شددت الأجهزة المعنية على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.