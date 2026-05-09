4.41 في المائة ارتفاعا في استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الأول

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب اليوم السبت نموا بنسبة 4.41 في المائة في حجم استهلاك الذهب في البلاد، إذ بلغ 303.29 طن خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعا بالطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية.

وحسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا " قفز استهلاك السبائك والعملات الذهبية بنسبة 46.4 في المائة ليصل إلى 202.06 طن، بينما انخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 37.1 في المائة ليصل إلى 84.62 طن.

وشهد الربع الأول أيضا تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث أضافت 50.44 طن خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 114.88 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي رفع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة إلى 298.29 طن بحلول نهاية مارس الماضي، وفقا للبيانات.

من حهة أخرى ، أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للجمارك أن التجارة الخارجية المقومة باليوان للصين نمت بنسبة 14.2 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي.

ووصل إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع إلى 4.38 تريليون يوان (حوالي 639.4 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، وفقا للبيانات.