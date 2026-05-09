الرحمة والرفق بالحيوان.. كيف يمكن تحقيق التوازن مع حماية الإنسان؟

أصبحت قضايا الرفق بالحيوان من الموضوعات التي تثير اهتمامًا واسعًا داخل المجتمع، خاصة مع تزايد النقاشات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على حقوق الحيوانات.

إجراءات السلامة العامة

وفي ظل الجدل الدائر بين دعاة حقوق الحيوان والمطالبين بإجراءات تضمن السلامة العامة، يؤكد متخصصون ونشطاء أن الرحمة مفهوم شامل لا يقتصر على فئة أو كائن بعينه، بل يمتد ليشمل جميع المخلوقات.

ويرى المهتمون بهذا الملف أن الحلول الحقيقية لا تعتمد على العاطفة وحدها، وإنما على رؤية متوازنة تجمع بين الإنسانية والعلم والإدارة الواعية للأزمات، بما يحقق حماية المجتمع ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان.

مسؤولية إنسانية متكاملة

وأكدت براء المطيعي، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن مفهوم الرحمة لا يمكن اختزاله أو التعامل معه بشكل انتقائي، موضحة أنه مسؤولية إنسانية متكاملة تشمل الإنسان والحيوان وسائر المخلوقات.

تحقق التوازن بين الطرفين

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي حديث عن الرفق بالحيوان يجب أن ينطلق أولًا من الحفاظ على حياة الإنسان وسلامته، دون أن يعني ذلك تجاهل حقوق الحيوان أو التقليل من أهميتها، بل الوصول إلى معادلة تحقق التوازن بين الطرفين.

أسس علمية وإدارة رشيدة

وأضافت أن المبالغة في التعامل العاطفي مع قضايا الحيوان بعيدًا عن الواقع قد تؤدي إلى نقاشات غير موضوعية، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يستند إلى أسس علمية وإدارة رشيدة، بعيدًا عن الانفعال وردود الفعل العاطفية.

منظومة متوازنة لحماية المجتمع

وشددت على أن الهدف الأساسي ليس خلق حالة من التعارض بين الإنسان والحيوان، وإنما بناء منظومة متوازنة تضمن حماية المجتمع وفي الوقت نفسه تحافظ على مبادئ الرحمة، مؤكدة أن الرحمة الحقيقية تتكامل مع حماية الإنسان ولا تتناقض معها.