أرقام مقلقة.. الرفق بالحيوان: نحتاج خطة شاملة للسيطرة على الكلاب الضالة وليس حلولًا مؤقتة

حذّر الدكتور شهاب الدين عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، من استمرار تضخم أعداد الكلاب الضالة في الشارع المصري، معتبرًا أن الأرقام الحالية تعكس وضعًا “مقلقًا” يستدعي وقفة جادة لإعادة تقييم التعامل مع هذا الملف.



وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأزمة لم تظهر فجأة، بل بدأت ملامحها منذ سنوات، وتحديدًا منذ عام 2013، حين جرى رصد زيادة ملحوظة وغير طبيعية في أعداد الكلاب داخل عدد من المناطق، ما دفع إلى إطلاق دراسات ميدانية موسعة بالتعاون مع جهات متخصصة.

وأشار إلى أن نتائج تلك الدراسات كشفت عن فجوة كبيرة بين التعداد الفعلي والمعدلات الطبيعية التي تحقق التوازن البيئي، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على “اختلال يحتاج إلى إدارة علمية دقيقة وليس حلولًا عشوائية”.

وأكد أن خطورة الوضع لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل تمتد إلى الجانب الصحي، في ظل مخاطر انتشار أمراض مثل السعار، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الإنسان إذا لم يتم التعامل معه عبر التحصين والوقاية.

وشدد على أن فقدان السيطرة على التعداد الحيواني إن استمر دون تدخل منظم قد يؤدي إلى تداعيات أكبر، داعيًا إلى تطبيق خطط علمية تعتمد على التحصين والتوعية والإدارة المتكاملة للملف بدلًا من المعالجات المؤقتة.



