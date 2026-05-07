خبير استراتيجي: التصعيد بين إيران والغرب يدخل مرحلة البقاء أو الفناء

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إيران تتعامل مع التطورات الجارية باعتبارها “حرب وجود” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليس مجرد خلاف سياسي أو مواجهة عابرة.



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا التصور الإيراني لطبيعة الصراع يجعل طهران أكثر تمسكًا بمواقفها، وأكثر استعدادًا لمواصلة التصعيد وعدم تقديم تنازلات سهلة، في ظل قناعة راسخة لديها بأن ما يجري يتعلق ببقاء الدولة ونفوذها الإقليمي.



وأشار إلى أن هذا النوع من الصراعات يرفع منسوب التوتر في المنطقة، ويجعل أي تحركات عسكرية أو سياسية أكثر حساسية، لأن كل طرف ينظر للأزمة من زاوية “البقاء أو الفناء”، وليس مجرد تحسين شروط تفاوض.



