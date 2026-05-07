مختار غباشي : الولايات المتحدة تبحث عن مخرج بأقل الخسائر من الصراع مع إيران

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، على حالة التناقض الواضحة في تصريحات الإدارة الأمريكية تجاه إيران خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الارتباك يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة الصراع الحالي.



وأوضح مختار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن واشنطن تبحث عن مخرج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، لكنها تواجه تحديات معقدة بسبب حساسية الوضع الإقليمي والدولي، خاصة مع التأثير الكبير المرتبط بـ مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا للطاقة والتجارة العالمية.



وأشار إلى أن إيران تمتلك أوراق ضغط قوية، في ظل أهمية المضيق الذي تمر عبره نسبة ضخمة من حركة النفط والبيانات العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري مصدر تهديد مباشر للاقتصاد العالمي ولحلفاء الولايات المتحدة.



وأضاف أن عددًا من الحلفاء التقليديين لواشنطن بدأوا في التراجع عن دعم خيار التصعيد العسكري، بسبب التداعيات الاقتصادية الضخمة الناتجة عن استمرار التوتر، مؤكدًا أن هناك حالة من الشد والجذب بين الطرفين، في ظل محاولات أمريكية للوصول إلى اتفاق سياسي واسع يفتح الباب أمام مفاوضات لاحقة بشأن الملفات الأكثر تعقيدًا.



وأكد مختار غباشي أن الولايات المتحدة تتمنى الوصول إلى تسوية سياسية، لأنها تدرك حجم الضرر الذي تسبب فيه التصعيد الحالي على الاقتصاد الدولي، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة بصورة كبيرة.



ولفت إلى أن أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة شهدت قفزات ملحوظة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا منذ اندلاع الحرب، وهو ما تسبب في ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على الإدارة الأمريكية.



وشدد على أن إيران تنظر إلى المواجهة الحالية باعتبارها “حرب وجود”، وهو ما يجعلها أكثر تمسكًا بمواقفها وأكثر استعدادًا لتحمل التصعيد، في ظل قناعتها بأنها تخوض معركة مصيرية.



