تطوير المنطقة وتحويلها لمزار سياحي .. تفاصيل نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بصلاح سالم

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بمنطقة نزلة سوق الحمام بالمحور الجديد لصلاح سالم، على مسافة لا تتجاوز 700 متر من الموقع المؤقت الحالي، ضمن خطة تطوير المنطقة وتخفيف الزحام المروري بالميدان.

تفاصيل نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بصلاح سالم

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال نقل الموقف، مؤكدًا أن تطوير منطقة السيدة عائشة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة سياحية

وأكد أنه تطوير الموقف يهدف تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان وسور مجرى العيون ومنطقة مساجد آل البيت، خاصة أنها تضم عددًا من المزارات التي تشهد إقبالًا من الزائرين والسياح.

تفاصيل نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بصلاح سالم

وأوضح محافظ القاهرة أن نقل الموقف الحالي جاء ضمن خطة الدولة للقضاء على التكدس المروري بالميدان، بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

الموقف الجديد يخف الضغط على ميدان السيدة عائشة

وأشار إلى أن الموقع الجديد يساهم في إبعاد حركة الميكروباصات عن قلب ميدان السيدة عائشة، مع الاستفادة من قربه من المحور الجديد لصلاح سالم، بما يسهل حركة الانتقال والربط مع الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة.

تفاصيل نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بصلاح سالم

وأكد المحافظ أن عملية نقل الموقف تمت بشكل تدريجي على مدار اليوم، لضمان عدم حدوث تكدسات مرورية أو تأثر حركة المواطنين، مع استمرار توفير وسائل النقل للركاب دون توقف.

موقف السيدة عائشة الجديد أكثر تنظيما

وأضاف أن الموقف الجديد تم تجهيزه بشكل أكثر تنظيمًا، ويضم منطقة خدمات تشمل دورات مياه ومقاعد ومظلات وكافيتريات ومحلات تجارية بتصميم يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، لتوفير خدمات مناسبة للسائقين والركاب.

تفاصيل نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بصلاح سالم

كما أوضح محافظ القاهرة أنه تم تحديد حارات خاصة لكل خط سرفيس لمنع التداخل بين السيارات، إلى جانب تركيب اللافتات الإرشادية، وتنفيذ أعمال رصف وتطوير كاملة للمنطقة المحيطة بالموقف.

تشجير الموقع

وشملت الأعمال أيضًا دهان البلدورات وتركيب أعمدة إنارة حديثة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تشجير بالموقع الجديد لتحسين الشكل العام وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.