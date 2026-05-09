تعليم النواب : افتتاح جامعة سنجور يعيد لمصر دورها القيادي في التعليم داخل أفريقيا

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة “سنجور” في مصر بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمثل حدثًا استراتيجيًا يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية، ويؤكد في الوقت نفسه عودة مصر بقوة إلى موقعها الطبيعي كقوة تعليمية رائدة داخل القارة الأفريقية.

جامعة سنجور في مصر

وأوضحت شاهين أن هذا التطور الكبير في التعاون الأكاديمي بين القاهرة وباريس يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء منظومة تعليمية حديثة قائمة على الانفتاح الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.





وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن ما شهده التعاون بين الجانبين من توقيع اتفاقيات تعليمية وبرامج دراسية مشتركة يعكس نقلة نوعية حقيقية في ملف تدويل التعليم العالي في مصر، ويعزز من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.

تخصصات المستقبل

وأشارت إلى أن التركيز على التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعلوم البيئية، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية مواكبة التحولات العالمية، مؤكدة أن ذلك يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية.



وشددت النائبة جيهان شاهين على أن جامعة “سنجور” في صورتها الجديدة تمثل منصة تعليمية إقليمية مهمة، وجسرًا حقيقيًا للتعاون بين مصر وفرنسا وأفريقيا، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي في المنطقة.