الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
وكيل إعلام النواب: جامعة سنجور منارة علمية تبرز التعاون والعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا

ثمن النائب عماد الدين حسين، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدا أن حرص الزعيمين على الحضور يعد رسالة بأهمية العلم والتعليم والبحث العلمي.

وقال النائب حسين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/، إن افتتاح هذا الصرح العلمي بحضور الرئيسين هو بمثابة تأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأنها تسير نحو المزيد من التعمق والقوة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة سنجور تعد منارة علمية تبز قوة التعاون والعلاقات بين القاهرة وباريس.

وأضاف أن افتتاح جامعة سنجور حدث تعليمي علمي بامتياز ويعكس قوة العلاقات بين مصر وفرنسا، موضحا أن وجود جامعة فرنسية على الأراضي المصرية تخدم أبناء القارة الأفريقية تعد تجربة فريدة من نوعها في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزه منذ عقود طويله جدا وهناك زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين باستمرار، مستشهدا في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس ماكرون العام الماضي لمنطقة خان خلي وتناول الطعام العشاء مع السيد الرئيس في أحد المطاعم التاريخية مما انعكس على السياحة.

ونوه النائب عماد الدين حسين إلى أن توقيت الزيارة وافتتاح الجامعة مؤشر كبير على استقرار مصر وأمنها، موضحا أن المنطقة تعج بالصراعات والحروب، في الوقت الذي تنعم فيه مصر بالأمن والاستقرار وتفتتح مشروعات علميه وتعليميه كبرى.

ورأى أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في هذا التوقيت سيكون لها انعكاسات إيجابية وسريعة على السياحة المصرية، مشددا على ضرورة الترويج للسياحة المصرية واستغلال مثل هذه الزيارات من الرؤساء والزعماء الدوليين.

وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس "إيمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية، و"نستور انتاهونتويي" رئيس وزراء جمهورية بوروندي، و"لويز موشيكيوابو" سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية، و"شيخ نيانج" وزير خارجية جمهورية السنغال، و"جاسباربانيا كيمبونا" مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

شيفروليه سبارك
