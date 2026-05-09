الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

35 دقيقة .. تحفظ دفاعي من الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

حسام الحارتي


مرت 35 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الدي يجمع بينهما الآن على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازل التعادل السلبي قائما. 

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط

الجماهير المتواجد

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شن هجمة خطرة على مرمى الفريق الجزائرى وأهدر شيكو بانزا فرصة التسجيل فى الدقيقة5، وبعدها واصل الزمالك الضغط بالتبادل مع اتحاد العاصمة.


 

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من  في منتصف الملعب الدفاعي.

 


 

وفى الدقيقة ٣٠ اكتفى الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى خوفا من إحراز هدف التقدم


 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمى : مهدي سليمان.
 

خط الدفاع :  أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.
 

خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد.


 

خط  الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.


 


 

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي:-


 


 

حراسة المرمى: أسامة بن بوط


 

خط الدفاع: حسين دهيري - كافو مالون - سعدي رضواني - هيثم لوصيف


 

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي


 

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

