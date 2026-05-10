وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة هواوي Huawei تعزيز التعاون في مجال الاتصالات

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع السيد يانج شاوبين الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي Huawei العالمية، بحضور السيد بنجامين هو الرئيس التنفيذي شركة هواوي مصر.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية، والتكنولوجيات المتقدمة، والحوسبة السحابية.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاون بين الوزارة وشركة هواوي في عدة مجالات، في ضوء الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة مختلف القطاعات، مشيرا الى تواصل التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية.

ومن جانبه؛ أكد يانج شاوبين الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوي العالمية اهتمام الشركة بالعمل على جذب أحدث التكنولوجيات إلى السوق المصري؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات لتطوير الحلول الرقمية، بالاضافة إلى دعم التحول نحو الحوسبة السحابية، كما تم استعراض أوجه التعاون مع شركة هواوي العالمية في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال البرامج المقدمة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات والشركة لصقل المهارات الرقمية للشباب في مختلف التخصصات التكنولوجية.

حضر الاجتماع المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.