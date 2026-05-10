وزير خارجية لبنان يتوجه إلى الفاتيكان وروما لبحث دعم الاستقرار في بلاده

توجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية، يلتقى خلالها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني؛ لبحث التطورات اللبنانية والإقليمية وسبل دعم الاستقرار في لبنان.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل المواقف المتكررة التي أطلقها البابا لاون الرابع عشر، الداعية إلى تحقيق السلام في لبنان، إلى جانب الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به الكرسي الرسولي بعيداً عن الأضواء، دعماً لقيام الدولة اللبنانية وترسيخ مكانة لبنان كمنارة للحرية والتفاعل الديني والثقافي في المنطقة والعالم.

وعلى الصعيد الإيطالي، تتمحور المباحثات حول الاهتمام الإيطالي بتعزيز الاستقرار في لبنان، والدور الذي تؤديه روما داخل منظومة الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.

ومن المتوقع أن يبحث الوزير رجي، مع نظيره الإيطالي استمرار الدعم العسكري الإيطالي للجيش اللبناني، إضافة إلى إسهام إيطاليا الفاعل في قوات اليونيفيل، بوصفها من أبرز الدول المشاركة فيها، فضلاً عن مناقشة استعداد روما لدعم أي طرح لبناني بديل عن هذه القوات أو مكمّل لدورها في حفظ الاستقرار جنوب الليطاني.