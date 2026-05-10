الوادي الجديد تبدأ ترقيم أشجار مبادرة الـ100 مليون شجرة بواحة باريس

بدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ منظومة "التكويد والترقيم" الشاملة للأشجار التي جرى زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة الرئاسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات البيئية والخدمية، وضمان استدامة المشروعات القومية ذات البعد البيئي.

قاعدة بيانات دقيقة للأشجار

وشهدت المرحلة الأولى من المنظومة بدء الفرق الميدانية في تركيب لوحات معدنية مرقمة على الأشجار بمختلف المواقع المستهدفة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن حصر الأشجار وتوثيق مواقعها وحالتها الصحية، بما يساهم في تحسين أعمال الرعاية والمتابعة الدورية.

وأكد على نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أن منظومة التكويد الجديدة تستهدف الحفاظ على الثروة النباتية التي جرى إضافتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الميدانية وتحقيق أعلى درجات الاستفادة البيئية والجمالية داخل المدينة.

وأوضح نجاح، أن أعمال الترقيم والتكويد تأتي في إطار تنفيذ منظومة متكاملة تهدف إلى حصر جميع الأشجار ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ وفق أعلى معايير الدقة لضمان تحقيق المستهدفات القومية للمبادرة الرئاسية.



وأضاف أن التوسع في تطبيق المنظومة الرقمية يسهم في الحفاظ على الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضاري، إلى جانب دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتُعد مبادرة 100 مليون شجرة واحدة من أبرز المبادرات البيئية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف زيادة الرقعة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، حيث تستهدف زراعة ملايين الأشجار بمختلف المحافظات، بالتوازي مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما أكدت وزارة التنمية المحلية في بيانات سابقة أن المبادرة تسهم في تحسين البيئة وتقليل آثار التغيرات المناخية داخل المدن والمراكز.