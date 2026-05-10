ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,737 شهيدا و172,539 مصابا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,737 شهيدا و172,539 مصابا.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " ، اليوم الأحد، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدا واحدا و4 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 851 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2,437 إصابة، إضافة إلى تسجيل 770 حالة انتشال.