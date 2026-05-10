الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف
أ ش أ

دعت قطر وباكستان اليوم / الأحد / جميع الأطراف لضمان نجاح الجهور الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف.

بحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد.

وذكرت كالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم أن رئيس الوزراء القطري أعلن، خلال الاتصال، عن تقدير بلاده لجهود باكستان، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران.

وأكد دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره العميق لقطر لدعمها المستمر والثابت لمبادرات السلام الباكستانية، كما أكد عمق الروابط بين البلدين.

كما أعرب شهباز شريف عن تطلعه إلى زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرتقبة إلى باكستان، كما أوضح أن هذه الزيارة ستساعد الجانبين على تعزيز وتوسيع الشراكة الدائمة بين إسلام أباد والدوحة.

