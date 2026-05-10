محاضرات وورش عمل ولقاء مفتوح في أول سيمنار لمجمع كهنة برج العرب

نظمت إيبارشية برج العرب والعامرية السيمنار الأول لمجمع الآباء كهنتها، والذي أقيم تحت عنوان "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" في بيت "ترينتي" للمؤتمرات التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيدين أبانوب النهيسي ومارجرجس المزاحم بالعامرية، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

الكاهن وحياة الاتضاع

بجانب صلاة العشية والقداس الإلهي، تضمن السيمنار محاضرات في الموضوعات التالية:

- "الكاهن وحياة الاتضاع" وألقاها نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية.

- "الكاهن واللياقة" وألقاها الأب القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ.

- "الكاهن وحياة التوبة" وألقاها الأب القمص رويس مرقس وكيل البطريركية بالإسكندرية السابق.

كما شمل السيمنار درس كتاب في سفر "القضاة"، وورش عمل، و"فضفضة من القلب" في حوار مفتوح لنيافة الأنبا مينا مع الآباء المشاركين والبالغ عددهم ٤٤ كاهنًا، حيث أكّد نيافته على أهمية التجدد الروحي المستمر في حياة الخادم والكاهن.